Leko heeft duidelijke boodschap nadat hij het mocht uitleggen aan de fans van Standard

Standard beleeft een heel moeilijk seizoen in de Jupiler Pro League. De trainerswissel na het vertrek van Carl Hoefkens had maar bitter weinig effect.

De supporters van Standard verwachten dat hun ploeg nog minstens één overwinning nodig heeft om de play-downs te vermijden, al is het programma niet bepaald in hun voordeel. Leko heeft dan ook nog werk aan de winkel.

Vanavond is KAA Gent de tegenstander, volgende week volgt KRC Genk. Het zou best kunnen dat de Rouches op de slotspeeldag van de reguliere competitie tegen KAS Eupen nog vol aan de bak moeten om zekerheid over het behoud te verwerven.

Leko mocht het uitleggen aan de fans van Standard

En dat zorgt voor de nodige onrust aan de boorden van de Maas. Zozeer zelfs dat de club het deze week mocht uitleggen aan een afvaardiging van de fans, waarbij ook de harde kern aanwezig was voor het gesprek.

Voor Standard waren CEO Pierre Locht, sportief directeur Fergal Harkin en coach Ivan Leko van de partij. Het gesprek verliep sereen, zo laat Leko weten aan Het Belang van Limburg.

“Het was een eerlijk en open gesprek waarin we hun vragen zo goed mogelijk hebben proberen te beantwoorden”, klinkt Leko. “De supporters zullen achter ons staan, zoals dat hoort in moeilijke momenten. Van onze kant zullen mijn spelers en ikzelf er alles aan doen om hen de overwinning te schenken.”