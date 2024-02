Was Ivan Leko de perfecte keuze voor Standard? "Hij zal ons uit deze situatie halen"

Standard ondergaat een zeer moeilijk seizoen waarin het van ook van trainer veranderde. Is Ivan Leko de man die hen zal redden?

Na het ontslag van Carl Hoefkens eind 2023, kwam Ivan Leko bij de club. Ondertussen is hij er nog steeds niet in geslaagd om een wedstrijd te winnen met Standard.

Op dit moment wil de Luikse club er alles aan doen om niet te zakken en probeert het zijn hoofd boven water te houden buiten de degradatiezone, maar zal Leko degene zijn die de spelers en supporters over een paar weken weer hoop geeft?

"Ivan Leko is de juiste keuze"

Aan de kant van Pierre Locht blijft het geloof aanwezig. Bij La Tribune op RTBF sprak de CEO van Standard zich uit over de recente prestaties van de nieuwe T1 van de club: "Ivan is een winnaar, hij is niet gekomen voor 2 op 12. De ingrediënten en de strategie om de trend om te draaien zijn er, maar er is ook nog die fragiliteit die ons de wedstrijd doet verliezen na een goede start."

Locht legt uit dat hij "overtuigd is dat Leko de juiste keuze is" en "ons uit deze situatie zal halen". Er zal dus een koerswijziging moeten plaatsvinden na deze vier tegenvallende prestaties sinds de hervatting van de competitie. Te beginnen met de wedstrijd tegen OHL komende zaterdag in Sclessin.