Nieuwe toptransfer op komst voor Union SG? "20 miljoen euro niet overdreven toch?"

Is er een nieuwe toptransfer op komst voor Union SG? Het zou zomaar kunnen. Aankomende zomer mogen er opnieuw heel wat interessante deals verwacht worden bij de Brusselaars.

De komende jaren vertrokken telkens een aantal van de absolute sterkhouders van Union SG. Toch vinden de Brusselaars steeds opnieuw andere spelers ter vervanging. En dat was ook afgelopen zomer zeker niet anders.

De volgende spelers die in het uitstalraam zullen gaan staan zijn Mohamed Amoura en Cameron Puertas. Die zijn aan een weergaloos seizoen bezig en dat moet de nodige miljoenen opleveren. De sky lijkt daarbij stilaan de limit.

20 miljoen euro voor Amoura?

"Als je kijkt naar Boniface vorig jaar, dan gaan ze toch voor Amoura minstens twintig miljoen euro krijgen", was men ook in 90 Minutes deze week duidelijk vol lof. Ook voor de aanvaller van dit jaar bij Union SG staan de topclubs ondertussen al in de rij.

Zowel in de Europa/Conference League als in de eigen competitie zijn er de voorbije weken en maanden al de nodige scouts komen aankloppen. Mogelijk dat het ook de komende zomer weer tot een absolute toptransfer zal leiden.