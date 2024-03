Tolu verwoordt het gevoel om tegen Anderlecht, de ploeg die hij liet stikken, te spelen

Tolu Arokodare was vorig jaar op weg naar RSC Anderlecht. In extremis trok hij toch naar KRC Genk.

Tolu Arokodare had zijn medische proeven bij RSC Anderlecht al afgelegd toen hij uiteindelijk er toch voor koos om richting KRC Genk te trekken. Voor buitenstaanders lijkt het dan ook een vreemd moment als Tolu tegen RSC Anderlecht moet spelen, maar daarover is hij behoorlijk rechtlijnig.

“Het laat me koud wat mensen daarover vinden”, reageert hij meteen bij Het Belang van Limburg. “Omdat het in het voetbal bij een transfer ieder voor zich is. Waarom kwam Anderlecht uiteindelijk bij mij terecht op de laatste dag van de mercato?”

Niet eerste keuze van Anderlecht

Daar kan Tolu maar één grote reden voor bedenken, al kan dat over Racing Genk ook gezegd worden. “Ik was zeker niet hun eerste keuze. Ze zouden me ook hebben laten staan, mocht een spits hoger in de pikorde hebben toegehapt.”

De keuze voor de Limburgers lag meer voor de hand, omdat hij zich beter voelde bij het project dat hem werd voorgesteld. “Genk was trouwens al langer geïnteresseerd dan Anderlecht, alleen kon de deal pas doorgaan nadat ze zeker waren van het vertrek van Onuachu. Dat is typisch voetbal, daarom moet je op zo'n moment vooral met je eigen toekomst bezig zijn.”