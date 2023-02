RC Genk bevestigt komst van Anderlecht-transfertarget Arokodare: "Kan mij geen betere club inbeelden"

Het meest frappante transferverhaal is wellicht dat van Tolu Arokodare. Niet Anderlecht maar Genk haalde Nigeriaanse spits binnen.

De 22-jarige aanvaller legde zelfs medische tests af bij Anderlecht, maar koos uiteindelijk toch voor Genk. Dat moest nog op zoek naar een vervanger voor de vertrokken Paul Onuachu en kwam uit bij zijn jongere landgenoot. Genk bevestigt inmiddels ook formeel de komst van Arokodare, die een contract tekende voor 4,5 seizoenen.

"Ik ben heel blij om in Genk te zijn. Op dit moment in mijn carrière kan ik mij geen betere club inbeelden. Ik hoop samen met het team de goede resultaten van de eerste seizoenshelft verder te zetten en prijzen te pakken. Paul laat grote schoenen achter om te vullen. Maar ik ben vastberaden om mij 100% te geven voor deze mooie club", vertelt Arokodare over zijn transfer naar Genk op de website van zijn nieuwe club.

"Onder de vleugels van onze technische staf gaat hij de komende jaren nog grote stappen voorwaarts kunnen zetten", voorspelt Dimitri de Condé over de nieuwe Genk-speler, die overkomt van het Franse Amiens. "We hebben met verschillende andere jonge talenten bewezen dat KRC Genk daarvoor de ideale omgeving is."