Union weer Europa in, Blessin verrast en 'neemt zijn verantwoordelijkheid': "Anderlecht kan ons dat niet meer afpakken"

Wat er ook gebeurt in de Conference League, Union gaat weer Europa in. Alexander Blessin en zijn spelers zijn daar al zeker van. De trainer van Union kwam toch met een apart verhaal over het "mindere" niveau dat in Leuven gehaald werd.

Door te winnen op het veld van OHL is Union zeker dat het de reguliere competitie als eerste eindigt. Daar is ook een zeker Europees ticket aan verbonden. "Dat is een duidelijk signaal", is Blessin tevreden. "We weten dat de punten gehalveerd worden in de play-offs. We gaan het er maar niet over hebben of die regel steek houdt of niet."

Union beste ploeg in competitie

Union zal het er sowieso mee moeten doen en kan nu trots stellen dat het de beste ploeg is in de competitie. "Anderlecht kan ons dat niet meer afpakken. Dat is altijd belangrijk voor de mindset." Ook Ross Sykes is daar verheugd mee. "Dat is heel belangrijk. Dat is waarom we naar hier gekomen zijn."

In het ideale geval is het slechts een opstapje. "Het is altijd goed om zeker te zijn van die plek, maar we streven nog naar meer. We blijven het match per match nemen en zien dan wat er gebeurt op het einde van het seizoen."

Uitgerekend na de match waarin Europees voetbal dus verwezenlijkt werd, haalde Blessin toch weer iets anders aan. "Het was niet onze beste match, maar ik neem alle verantwoordelijkheid op mij." Wat bedoelt hij daar juist mee? "Er spelen altijd omstandigheden."

Blessin bezig met fysieke paraatheid spelers

Blessin ging er wel nog dieper op in. "Alessio Castro-Montes was in de eerste helft één van onze beste spelers en normaal haal je die niet bij de rust naar de kant. Soms moet je slim zijn. Je moet luisteren naar de physical coach en naar de data. Als je een structuur hebt in je trainingen, moet je bepaalde beslissingen nemen."

"Soms doet dat pijn, maar moet je het doen. Alles draait om blessures vermijden en de spelers beschermen. Soms heb je geluk met beslissingen, tot nu toe gaat het altijd goed. Maar ik neem daar dus mijn verantwoordelijkheid voor, want we weten hoe snel het kan gaan."