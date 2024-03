"Club Brugge wou me", maar nieuwe Jan Vertonghen koos voor andere topclub

Het gaat hard voor Fedde Leysen. Hij ruilde PSV Eindhoven uiteindelijk in voor Union SG, ook al wou Club Brugge hem.

Vorig jaar speelde Fedde Leysen mee met de nationale beloftenploeg en Wesley Sonck was meteen verkocht. “Hij vertelde me vaak dat ik Jan Vertonghen was, maar dan vijftien jaar jonger”, zegt Leysen aan La Dernière Heure.

Sonck stuurde zelf een foto naar Vertonghen met die boodschap. Vorig jaar had Leysen een goed seizoen bij Jong PSV, maar uiteindelijk haalde hij in Eindhoven het eerste elftal niet. Hij weigerde dan ook zijn contract te verlengen.

Meer leren van ervaren mannen bij Union SG

De interesse uit ons land was groot. In totaal waren er maar liefst dertig clubs die interesse in de speler hadden. “Club Brugge was opnieuw geïnteresseerd, maar ik koos voor Union omdat hun speelstijl me beviel”, gaat Leysen verder.

Competitieleider Union SG is volgens hem een ploeg die wil voetballen door veel druk uit te oefenen op de tegenstander en daar houdt Leysen wel van.

En er was nog meer, in tegenstelling tot blauwzwart. “Het kunnen samenwerken met ervaren spelers als Machida of Burgess duwt mij naar de top. Ik heb de tijd genomen om me aan te passen en ik heb mezelf een paar keer kunnen laten zien, dus ik ben blij met mijn vooruitgang.”

Ondertussen zit het seizoen van Leysen bij Union SG er door een blessure wel op.