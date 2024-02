Slecht nieuws voor Union SG: "Zijn seizoen zit er nu al helemaal op"

Trainer Alexander Blessin heeft slecht nieuws gekregen bij Union SG. Voor één van zijn spelers zit het seizoen er helemaal op.

Fedde Leysen moest tijdens de kwartfinale van de beker tegen Anderlecht in de 57ste minuut het veld verlaten. Het was toen 25 januari en men ging uit van een afwezigheid van een tiental dagen, maar de blessure bleek erger dan gedacht.

Leysen besloot samen met de medische staff van de competitieleider, zo schrijft La Dernière Heure, om voor een operatie te gaan om zijn schouderblessure te behandelen.

Hij zou het seizoen misschien wel hebben kunnen uitspelen, maar volgens Blessin is het veiliger om toch voor een operatie te kiezen. “Hij zal lange tijd aan de kant staan, zijn seizoen is voorbij. Hij begrijpt dat dit het beste voor hem is”, zegt de trainer van Union SG.

Blessin beschikt niet echt voor veel mogelijkheden onder zijn centrale verdedigers, zeker ook omdat MacAllister aan de kant staat na het duel met Frankfurt van donderdagavond.

Hij werd geraakt in het gezicht in de slotfase van het Europese duel en heeft problemen met zijn tanden. Hoelang hij afwezig zal zijn, is niet geweten. MacAllister deelde zelf een foto van de lichamelijke schade die hij opliep.