Gert Verheyen kwam met profetische woorden: "Je kan niet naast hem heen! Wat ga je doen, hem blijven op de bank zetten?"

George Ilenikhena scoorde in de Beker van België opnieuw twee doelpunten. In de Jupiler Pro League moest hij het de voorbije weken doen met een invallersstatuut, al was hij ook toen van waarde onder meer met de late gelijkmaker op bezoek bij KAA Gent.

In de Croky Cup is George Ilenikhena een vaste waarde dit seizoen, maar in de Jupiler Pro League moest de 17-jarige Nigeriaan het voorlopig vooral stellen met invalbeurten. Over alle competities heen zit hij ondertussen al aan dertien goals in amper 1246 speelminuten.

Daarmee is hij om de 95,8 minuten doeltreffend voor Royal Antwerp FC. En dus hoort hij misschien wel in de basis - zeker aangezien Vincent Janssen in zijn nieuwe rol als spelmaker onder de spits zelf ook beter dan ooit aan het spelen is.

George Ilenikhena in de basis voor Antwerp tegen STVV

Gert Verheyen hoopte dan ook vurig dat Ilenikhena tegen STVV zijn kans zou gaan krijgen in de basis: "Je kan eigenlijk niet meer naast hem heen. Hij scoorde er opnieuw twee. Wat ga je doen, hem blijven op de bank zetten?", vroeg Verheyen zich luidop af bij Sporza.

"Wat doe je dan met Ekkelenkamp? Die kan misschien ook nog wel een rijtje lager, maar ik zie ze graag spelen met Janssen als spelverdeler en Ilenikhena als diepste man." Mark van Bommel luisterde en posteerde beiden in de basis. Ekkelenkamp werd daardoor naar de bank verwezen bij The Great Old tegen de Kanaries.