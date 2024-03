Gert Verheyen en Imke Courtois laten zich uit over Vincent Janssen die tot het uiterste ging tegen Oostende

Vincent Janssen viel laat in de tweede helft van Antwerp - Oostende nog uit met een blessure na een stevige tackle. De schade leek echter gelukkig mee te vallen. Belangrijk, want Janssen is van enorm belang voor The Great Old.

Ook tegen STVV en de volgende wedstrijden in de Jupiler Pro League zal Mark van Bommel opnieuw rekenen op de diensten van Vincent Janssen, die de voorbije maanden onmisbaar is geworden voor The Great Old.

"Hij speelde opnieuw een hele goede wedstrijd en hij werkte heel hard. Ik denk dat zijn blessure wel zal meevallen, ik denk niet dat het zwaar zal zijn", aldus Imke Courtois na de wedstrijd tegen Oostende bij Sporza. "Dat hij die tackle nog inzet? Dat is instinctief, je denkt daar niet bij na."

Nieuwe positie zit Janssen als gegoten

Gert Verheyen pikte meteen in: "Het is te hopen voor hem persoonlijk dat het geen zware blessure is, en ook voor Antwerp natuurlijk. En zeker ook gezien zijn rol, om onder Ilenikhena te spelen. In die rol is Vincent Janssen enorm bepalend als spelmaker."

Het lijkt er bovendien op volgens de analisten dat Janssen in die nieuwe rol aan het groeien is én dat de aanvaller zelf het ook wel leuk lijkt te vinden om op die nieuwe positie te acteren. Hij krijgt er veel vaker de bal dan als diepe spits, in een positie waarin het vaak toch vooral wachten is op de bal.