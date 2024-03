KRC Genk-coach Wouter Vrancken niet te spreken over arbitrage na nederlaag tegen Club Brugge: "Dat is absurd"

KRC Genk heeft zondagnamiddag met 0-3 verloren van Club Brugge. De bezoekers waren enorm efficiënt. Wouter Vrancken was niet te spreken over een paar cruciale beslissingen van de ref.

"Efficiëntie was het belangrijkste vandaag", begint Genk-coach Wouter Vrancken op zijn persconferentie. "We moesten altijd zelf voor komen. In zo'n topwedstrijd moet je altijd één van die momenten pakken om zelf te scoren. Jammer genoeg deden we dat niet."

"In de tweede helft kwamen we met goede energie uit de kleedkamer, op zoek naar de gelijkmaker. Die vonden we jammer genoeg niet. De energie was wel goed. Jammer dat die efficiëntie er totaal niet was."

Over de wedstrijdleiding had Vrancken ook nog wat te zeggen. "Dan kwamen die twee cruciale fases. Het tweede doelpunt was absurd. Als je iemand per ongeluk raakt in het gezicht krijg je geel en fout tegen. En nu in het strafschopgebied werd er een elleboog uitgedeeld, bloedneus, alles erop en eraan."

El Ouahdi moest aan de kant verzorgd worden na de elleboogstoot. Odoi kon de bal vrij inkoppen. "Dan werd onze speler aan de kant gezet omdat hij een bloedneus heeft. En dan kopte de speler die hij moest houden de bal binnen op een corner. Dat is absurd eigenlijk."

Dan werd er ook een strafschop gegeven aan Club Brugge wegens een handsbal van Sor. Na een lange VAR-interventie. "Om dan maar te zwijgen van de penalty... Als je daar al strafschop voor moet fluiten... Ik denk dat iedere voetballiefhebber vindt dat dat geen penalty was."

"Als je in volle sprint bent en je krijgt die bal vanop 10 centimeter op de arm gekopt... Ik weet niet hoe je de armen moet houden in zo'n loopbeweging. Dat is absurd", besluit Vrancken.