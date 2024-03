Opmerkelijke behandeling Union van waanzinnige statistiek, zeker Blessin reageert heel apart: "Jullie met jullie cijfers..."

Het is simpelweg waanzinnig wat het Union van Alexander Blessin dit seizoen aan het realiseren is. Na de logische zege bij OHL is het maar liefst al 22 speeldagen ongeslagen.

Wanneer hij dat voor de voeten geworpen krijgt, reageert de Duitser bijna alsof het een belediging is. "Jullie met jullie cijfers, komaan...." Wellicht voelde de Union-coach een moeilijke vraag aankomen: wat is de verklaring hiervoor? "Pfff, ik weet niet wat ik kan zeggen. Er zijn meerdere redenen hiervoor."

Blessin vond ze toch. "De spelers zijn hongerig, tonen vastberadenheid. We hebben veel gewisseld tijdens het seizoen en die wissels zijn goed uitgedraaid. Iedereen heeft het gevoel dat hij de ploeg veel kan bijbrengen. We hebben op de juiste momenten gescoord en geen doelpunten geïncasseerd. Soms is het een beetje geluk."

Union-spelers niet bezig met ongeslagen reeks

Sykes en Sadiki wisten niet dat het in Leuven de 22ste competitiematch op rij zonder nederlaag was: dat zegt alles over hoe weinig Union van zulke statistieken wakker ligt. "De sfeer in de kleedkamers is heel goed. Dat zie je terug op het veld. De club is één grote familie en dat tonen we op het veld", verklaart de Britse verdediger.

"Iedereen vecht voor mekaar. Donderdag hebben we weer een wedstrijd. We blijven gaan." Ook Sadiki stond met de mond vol tanden als hij het hoorde. "We zijn niet aan het tellen. Het is een heel lange reeks. Een geheim hebben we niet. We hebben steeds de goesting om elke match te winnen."

Geen geheim bij Union

Dan is er ook niets waar ze bij Union spijt over kunnen hebben. "We geven alles. Als we winnen, des te beter. Als we niet winnen, dan is het ook zo."