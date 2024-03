De eerste kwartfinalisten van de Champions League zijn bekend

anavond werden twee achtste finales in de Champions League afgewerkt. Zo zijn de eerste twee kwartfinalisten bekend.

Paris Saint-Germain ging op bezoek bij Real Sociedad, met een 2-0-bonus uit de heenwedstrijd op zak. Al na een kwartier zette Kylian Mbappé de Parijzenaars op rozen met het openingsdoelpunt van de wedstrijd. Tien minuten na de rust was de partij helemaal gespeeld met de tweede goal van Mbappé. Merino kon nog de Spaanse eer redden met een tegentreffer vlak voor het einde van de match.

Lazio had een 1-0-overwinning geboekt in eigen huis. Dinsdagavond was het te gast bij Bayern München. Harry Kane scoorde zeven minuten voor de rust op aangeven van Müller de 1-0, waardoor de bordjes weer in evenwicht hingen over de 2 matchen heen. Op slag van rust zorgde Müller zelf voor de 2-0 en de virtuele kwalificatie van de Duitsers. Kane scoorde iets na het uur de 3-0.

Paris Saint-Germain en Bayern München zijn dan ook de eerste ploegen die doorstoten naar de achtste finale van de Champions League.

Volgende week nog vier achtste finales in de Champions League

Woensdag worden nog twee terugwedstrijden van de achtste finale afgewerkt. In het eerste duel spelen Real Madrid en RB Leipzig tegen elkaar. Manchester City neemt het op tegen FC Kopenhagen. Real Madrid won de heenmatch met 1-0, Man City met 3-1.

Volgende week worden nog vier andere achtste finales afgewerkt: Arsenal-Porto (0-1), Barcelona-Napoli (1-1), Borussia Dortmund-PSV (1-1) en Atletico Madrid-Inter (1-0).