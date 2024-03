KRC Genk mag match tegen Anderlecht niet herspelen: zo reageren de clubs

Het BAS heeft dinsdag beslist dat de wedstrijd Anderlecht-Genk niet herspeeld zal worden. Bij paars-wit zijn ze natuurlijk erg blij, terwijl de Limburgers teleurgesteld zijn.

Het BAS besliste dindsag dat de wedstrijd Anderlecht-Genk, van afgelopen jaar december, niet herspeeld wordt. Beide clubs reageerden al op dat nieuws.

Anderlecht tevreden, bij Genk heerst teleurstelling

'RSC Anderlecht is tevreden met de beslissing van het BAS. Paars-wit zal zich onthouden van verdere commentaar en focust volop op de twee laatste competitiewedstrijden voor de play-offs', klinkt het bij Anderlecht op de clubwebsite.

Bij Genk zijn ze minder blij. 'Binnen de club heerst teleurstelling na de uitspraak van het BAS. Maar we sterken ons in de gedachte dat we onze rechten maximaal hebben verdedigd binnen het regelgevend kader dat vandaag bestaat', begint de club op zijn webstek.

'Dit was niet de eerste en mogelijks ook niet de laatste wedstrijd waarvan de uitspraak juridisch werd aangevochten. Het is aan de regelgever om de spelregels te veranderen, als die van oordeel is dat deze aanpak niet wenselijk is. We hopen dat de sereniteit nu kan terugkeren en de focus opnieuw op de essentie kan worden gelegd, namelijk op de sportieve prestaties op het veld.'

Zondag wacht een belangrijke wedstrijd tegen Standard. 'Al onze energie gaat nu naar de strijd om de Champions’ Play-Offs. Te beginnen met de thuiswedstrijd tegen Standard, aanstaande zondag', besluit de club.