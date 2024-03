Loïs Openda helpt Domenico Tedesco een handje: "Natuurlijk kan dat werken!"

Hij schittert bij zijn club, maar veel minder bij het nationale team. Aanvaller Lois Openda hoopt snel dat die zaak verandert.

Met dergelijke prestaties op clubniveau zou Lois Openda bij de meeste nationale teams in de basis staan. Maar in België hebben we Romelu Lukaku. En op dit moment laat de aanvaller van Roma slechts kruimels over voor die van Leipzig.

Openda helpt bondscoach Domenico Tedesco nu een handje en legt uit dat de twee samen op het veld kunnen staan.

Loïs Openda hoopt op een duo met Romelu Lukaku

"Natuurlijk kan het werken tussen Romelu en mij. De coach heeft veel combinaties geprobeerd met verschillende spelers voor de positie van tweede aanvaller. Of ik het nu ben, Yannick (Carrasco), Kevin (De Bruyne), het is iets dat moet worden uitgewerkt. Romelu, hij is een zeer goede speler die veel advies geeft wanneer we de afwerking doen na de training", begon Openda bij de RTBF.

"Maar het is iets waar aan moet worden gewerkt, het komt niet van de ene op de andere dag. De connectie die ik in Leipzig heb met mijn teamgenoten, heeft een paar wedstrijden en trainingen gekost. Helaas zien we elkaar met de Rode Duivels slechts enkele keren per jaar. Wanneer we de kans krijgen, is het aan ons om eraan te werken en daar ben ik niet bang voor", besluit hij.