Verontrustend: aantal gevallen van racisme en discriminatie in Belgische stadions neemt flink toe

Volgens rapporten van Le Soir en De Morgen zijn het aantal gevallen van racisme en discriminatie in voetbalstadions de afgelopen twee jaar met 20% gestegen.

Tijdens het seizoen 2022-2023 ontving de KBVB 452 meldingen. Dan gaat het om een stijging van 21,5% vergeleken met het seizoen 2021-2022 (375 meldingen). In 85% van deze gevallen ging het om racisme.

Belangrijk om te vermelden is dat sinds 2021 de "Come Together" campagne bestaat. Scheidsrechters zijn sindsdien ook verplicht om melding te doen van alle homofobe, racistische of seksuele incidenten.

Bijna 40% van de gevallen resulteerde in 'alternatieve sancties'. Dan moet de dader bijvoorbeeld een cursus bijwonen, of bijvoorbeeld zelf een sensibiliseringscampagne opstarten.