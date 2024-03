Rik De Mil kent luxeproblemen voor kraker tegen KV Mechelen

Rik De Mil heeft Westerlo terug op de rails gekregen vanaf dat hij overnam van Jonas De Roeck. De voormalige trainer van Club Brugge heeft zelfs luxeproblemen momenteel.

Keuzestress voor Rik De Mil

Met Stassin en Vermant keren al twee spelers terug uit blessure, maar dit is niet het enige luxeprobleem voor Rik De Mil. In de aanval moet hij namelijk kiezen tussen twee smaakmakers met hun eigen kwaliteiten.

Zo zijn Matija Friga en Kyan Vaesen beide fit en klaar om het doelman Coucke van KV Mechelen moeilijk te maken. Frigan kende een lange aanpassingsperiode, maar lijkt nu boven water te komen. Vaesen was dan weer tegen Sporting Charleroi heel gevaarlijk, maar kon twee grote kansen niet verzilveren.

Niet met de vinger wijzen

“Maar het zou niet eerlijk zijn om Kyan daarvoor met de vinger te wijzen”, verdedigt De Mil zijn aanvaller. “We kunnen niet verwachten dat hij na twee weken al opnieuw op het niveau zit van voor de winterstop. Een Kyan in vorm had er tegen Charleroi zeker eentje binnen gelegd.

Vaesen heeft dit seizoen in de Jupiler Pro League echter nog niet gescoord. Hij staat zo al 13 wedstrijden droog.

Matija Frigan maakt progressie.

”Over de evolutie van Frigan is De Mil tevreden. “Matija heeft de voorbije weken heel veel progressie geboekt. We hebben geprobeerd om de druk bij hem weg te nemen en zijn prestaties zijn weer op het niveau van wat we van hem verwachten. Als spits is hij nu nog op zoek naar dat doelpunt. Als dat valt, zal hem dat volledig bevrijden.”

Het 21-jarige Kroatisch talent kwam dit seizoen viermaal tot scoren in 21 duels voor Westerlo.