🎥 Lukaku bespreekt zijn toekomst... terwijl hij in lachen uitbarst: "Jullie weten waarom"

Romelu Lukaku was enorm gelukkig na de 4-0 overwinning tegen Brighton. Dat zorgde voor een leuk interview na afloop van de partij.

Romelu Lukaku was gisteravond in een uitstekende bui na 4-0 overwinning van AS Roma tegen Brighton. De Rode Duivel kon het tweede doelpunt maken.

Dit resulteerde in een zeer ontspannen interview met Sky Sports. Hij werd gevraagd naar zijn toekomst in Rome (momenteel leent Chelsea hem uit). Maar de Rode Duivel is er goed van op de hoogte dat zijn antwoorden in Engeland én Italië nauwlettend in de gaten gehouden worden.

"Ik moet voorzichtig zijn met mijn antwoorden. Je weet waarom. Ik wil geen controverse in Engeland", legde hij lachend uit.

Indipendentemente dalla reazione di Lukaku, ciò che ritengo allucinante è che dopo una partita dominata dalla Roma con migliaia di questioni di campo da analizzare, si è preferito fare la stessa domanda a Lukaku, Spinazzola e De Rossi...pic.twitter.com/Qia8IIQnrS — La Setta degli Sportivi Intelligenti (@somethingleft) March 8, 2024

Big Rom was echter spraakzamer toen hij het had over zijn dankbaarheid tegenover Roma. "Ik heb de liefde van de supporters voor dit prachtige team gezien. Radja Nainggolan heeft me enorm geholpen door te vertellen hoe ik me moest gedragen bij Roma."

"Mijn teamgenoten zijn altijd erg goed voor me geweest. José Mourinho heeft me geholpen en nu doet ook Daniele De Rossi dat. Ik probeer het beste te geven voor Roma", besluit hij.