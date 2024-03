🎥 Station herschapen tot slagveld: Ajax- en Villa-fans gaan massaal op de vuist

Op donderdagavond ontaardde het gebied rond het Amsterdam Bijlmer ArenA-station in chaos. Vlak voor het Conference League-duel tussen Ajax en Aston Villa (0-0) braken er gevechten uit tussen supporters van beide teams.

Volgens beelden in het bezit van de X-pagina Voetbal Ultras is te zien hoe er langs het spoor fysiek geweld wordt toegepast.

Het is momenteel niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht of dat er gewonden zijn gevallen tijdens de vechtpartijen op het station in de buurt van de Johan Cruijff ArenA.

Niettemin blijkt uit de beelden dat een aanzienlijk aantal mensen betrokken was bij de confrontatie op het treinstation.