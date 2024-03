Alweer een puntenaftrek? KV Oostende komt met heel belangrijke update over eventuele overnemers en verdere situatie van de club

Met KV Oostende gaat het al langere tijd niet goed op financieel vlak. De club moest vrijdag voor de Licentiecommissie van de KBVB verschijnen. Voorlopig bewindvoerder Werner Van Oosterwyck vertelt hoe dat verlopen is.

Hij legt uit dat de club nog een licentie onder voorwaarden heeft. "Onze club kreeg vorig seizoen een licentie onder voorwaarden", begint hij op de clubwebsite. "Dat betekent dat je om de zoveel tijd moet aantonen dat je aan die voorwaarden voldoet."

"Eén van de vereisten is het betalen van schulden aan RSZ, bedrijfsvoorheffing en de voetbalbond. Omdat we niet alle zaken betaalden, kregen we in december daarom al de aanvankelijke puntenaftrek van 9 punten opgelegd, later teruggebracht tot 6", gaat Van Oosterwyck verder.

Nieuwe overnemer op komst bij KV Oostende

"Bepaalde schulden die toen niet werden betaald, zijn nu nog steeds niet betaald omdat het om een aanzienlijk bedrag gaat. Een bedrag dat enkel kan worden betaald als er een overnemer is."

Hij komt met een zeer hoopgevende update over een nieuwe overnemer. "We zitten echter in een vergevorderd stadium met enkele potentiële partijen en dat konden we ook aantonen bij de Licentiecommissie."

Alweer nieuwe puntenaftrek?

KVO kreeg uitstel, maar als er niet betaalt wordt kan er nog wel een puntenaftrek volgen. "Daarom kregen we ook uitstel van betaling tot en met 18 maart. Tegen dan moeten we dus kunnen bewijzen dat het geld betaald is. Indien niet, behoort een nieuwe puntenaftrek inderdaad tot de mogelijkheden."

Van Oosterwyck verklapt dat er drie geïnteresseerde overnemers zijn dat zij ook in het stadion aanwezig zullen zijn.

"Maandag 18 maart zal er snel zijn maar zoals gezegd zijn we op dit moment in intensief overleg met een drietal geïnteresseerde overnemers en die gesprekken evolueren allemaal zeer gunstig. Enkele van die potentiële investeerders zitten zaterdag trouwens ook in de tribune."

"Laat ons dus graag eindelijk ook thuis nog eens winnen (lacht) en er allemaal samen weer een leuke sfeer van maken. Een zalige ambiance gecombineerd met een driepunter kan enkel maar een positieve invloed hebben op die overnamegesprekken", besluit hij op de clubwebsite.