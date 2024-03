Vanhaezebrouck meent dat het tegen Union "makkelijker" is dit weekend: "Anders heb je geen enkel excuus"

Hein Vanhaezebrouck staat onder druk om toch nog de top zes te halen met KAA Gent. Makkelijk wordt dat niet, want de tegenstander van dit weekend luistert naar de naam Union Saint-Gilloise. Die kregen dan wel een klap tegen Fenerbahçe, maar hun mentale weerbaarheid is intussen meer dan gekend.

Vanhaezebrouck weet ook dat Union een doel heeft waar ze de afgelopen twee jaar naast grepen. En de ploeg verloor al 22 competitiewedstrijden op rij niet meer.

"We zijn voorbereid om het maximale te doen, maar we zijn realistisch genoeg dat dat niet evident is tegen Union", zegt Hein Vanhaezebrouck. "De hype duurt daar nu al drie jaar. Het is een geweldige ploeg, maar het zit ook allemaal mee."

Sinds september kon geen enkele ploeg Union kloppen. De laatste ploeg die daarin slaagde was Genk. "Het is absoluut een moeilijke match. Maar in onze situatie is misschien elke wedstrijd wel moeilijk."

Anders heb je geen enkel excuus

Al denkt Vanhaezebrouck wel dat het een beter gegeven is om tegen een topclub te spelen dan tegen één van de mindere goden.



"Als we nu tegenover een staartploeg stonden, zou de druk nog groter zijn. Want dan moet het absoluut goed gaan en heb je geen enkel excuus. Zo is het vreemd genoeg misschien gemakkelijker tegen Union."