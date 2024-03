Wouter Vrancken roept speler op het matje bij KRC Genk

Het was een week vol negativiteit voor KRC Genk. Het verloor de topper van Club Brugge met duidelijke 0-3-cijfers en kreeg ook negatief nieuws te horen in het dossier van de te herspelen wedstrijd tegen RSC Anderlecht.

De nederlaag in de topper tegen Club Brugge is wat blijven hangen in Genk. De Limburgers voetbalden vrank en vrij, maar kregen met een heel efficiënt blauwzwart af te rekenen. We zwijgen over de scheidsrechter, maar de gemiste strafschop van Tolu was wel heel pijnlijk.

Vooral ook: omdat niemand verwacht dat hij de bal zou opeisen. Trainer Wouter Vrancken riep hem deze week alvast op het matje voor een gesprek. “De afspraak bij ons is dat Bryan (Heynen, red.) altijd op één staat. Als er iemand zich goed voelt en absoluut wil trappen, is het aan Bryan om te beslissen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Genk te hoog gegrepen voor Tolu?

Tolu was overtuigd dat hij de bal tegen de netten zou jagen, maar trapte toch naast. “Hij was daar zeer ontgoocheld over, maar ook over andere fases. Zelf gaf hij aan dat hij zakelijker moet worden. Hij pikte het deze week goed op”, gaat Vrancken verder.

Bij Tolu worden de laatste tijd meer en meer vragen gesteld. Voor sommige analisten is een club als Genk die wil meespelen voor de titel zelfs te hoog gegrepen voor de Nigeriaan.

“Dat Tolu door sommigen al werd afgeschreven? Hij heeft zich hier echt wel ontwikkeld. Hij heeft uiteraard een heel specifiek profiel, maar het gaat wel de goede kant op. Verder moet hij zich niet te veel met de ruis van buitenaf bezighouden.”