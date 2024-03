Beerschot juicht, want Deinze grijpt naast leidersplaats in de Challenger Pro League

In de Challenger Pro League kon Deinze de leiding overnemen van Beerschot. Het moest op bezoek bij FC Luik, de nummer acht uit het klassement van de tweede klasse.

Al na 9 minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Mohamed Mouhli scoorde het doelpunt voor de thuisploeg. Veel konden de bezoekers daar in de eerste helft niet meer tegenover zetten, waardoor er bij een 1-0-tussenstand gerust werd.

Ook na de rust, zelfs met enkele wissels, kon Deinze zijn tegenstander maar weinig bedreigen. Quintero moest zelfs stevig tussenkomen om de 2-0 te voorkomen.

Op een kwartier van het einde kreeg Luikenaar Wilmots rood na een tackle op Hendrickx. Met een mannetje meer kon Deinze niet echt dreigen. Nog enkele late wissels brachten uiteindelijk niks meer op. Deinze verliest zo heel kostbare punten en laat na de leidersplaats over te nemen.

Eerder op de avond won Lommel van Francs Borains (1-2). Via een owngoal van Malungu kwam Lommel op voorsprong. Iets na het uur verdubbelde Talvitie de voorsprong. Pas in de 90ste minuut kon de thuisploeg milderen, via Healy.

In de stand van de Challenger Pro League komt Lommel SK op de derde plaats na de zege tegen Francs Borains. Deinze blijft door deze nederlaag tweede in de stand, Beerschot blijft leider in de tweede klasse.