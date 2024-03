KV Oostende met de handen in het haar na nieuwe thuisnederlaag: "Dat blijft me een raadsel"

KV Oostende heeft zaterdag met 0-1 verloren van FC Dender. Zo konden de Kustboys alweer niet winnen in eigen huis.

"We zijn heel ontgoocheld in het resultaat. Dit was een wedstrijd met weinig kansen voor beide teams. Helaas scoorde Dender wel op een moment dat onze defensie even niet goed was. Na de rode kaart aan het uur voor bezoeker Hens probeerden wij te pushen, maar Dender verdedigde zijn strafschopgebied heel goed en het was moeilijk om kansen te creëren", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik dank wel onze supporters voor hun blijvende steun gedurende anderhalf uur. We willen hen belonen voor alles wat ze ons geven. Het is me trouwens een raadsel waarom we in competitie thuis geen punt kunnen pakken."

Ook doelman Liam Bossin zag dat zijn ploeg een moeilijke avond had. "We verdienden de overwinning, maar we konden onze doelkansen niet afmaken. We kenden ook een beetje pech."

"Wel moesten we meer langs de grond spelen, want de bezoekers zijn niet zo snel. Dat deden we helaas onvoldoende. Met elf tegen tien man spelen is soms ook moeilijker. We bleven helaas voor de lange bal kiezen, terwijl zij goed in de lucht zijn. Dender voetbalde compact", besluit Bossin.