Youri Tielemans laat zich uit over eerste jaar onder Domenico Tedesco bij Rode Duivels

Het EK in Duitsland komt er deze zomer aan. De Rode Duivels spelen binnen twee weken tegen Ierland en Engeland om zich voor te bereiden. Youri Tielemans blikt terug op het eerste jaar onder Domenico Tedesco.

Tegen Ierland en Engeland kan Domenico Tedesco nog eens zien wat zijn spelers kunnen. Vooral tegen Engeland zullen we een leuke krachtmeting te zien krijgen.

"Zo’n wedstrijd op Wembley… Daar doe je het voor als voetballer. Het is bovendien een goede kans om te zien waar we staan met het EK dat er snel aankomt", vertelt Youri Tielemans bij Het Laatste Nieuws.

Tielemans spaart de lof voor Tedesco niet. "Ik spreek nu voor mezelf, maar ik hou van zijn stijl en zijn methode. Hij is altijd rechtuit in zijn keuzes, legt die ook uit en is transparant."

"Zijn communicatie is top sinds zijn eerste dag. Dat heb je nodig in een nationale ploeg, zeker omdat je nooit veel tijd hebt om je voor te bereiden", gaat de Rode Duivel verder.

"Er waait een nieuwe wind sinds zijn komst en naar het WK in Qatar. Ik vind ook dat er een goed evenwicht is in de ploeg", besluit Tielemans.