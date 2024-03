🎥 Mag de Puskas Award al uitgereikt worden? Dit heerlijke doelpunt werd afgelopen weekend gescoord in Serie A

De beelden van het doelpunt van Dany Mota gaan momenteel de wereld rond. Met een (halve) omhaal bracht de 25-jarige Portugees AC Monza op een 0-2-voorsprong op het veld van Genoa CFC.

Het doelpunt wordt meteen gezien als één van de kanshebbers op de Puskas Award. Met die prijs zet wereldvoetbalbond FIFA op het einde van ieder kalenderjaar het mooiste doelpunt van de voorbije voetbaljaargang in de kijker.

De felbegeerde trofee werd vorig seizoen nog gewonnen door Guilherme Madruga. De Braziliaanse middenvelder scoorde onderstaand doelpunt in de wedstrijd tussen Botafogo en Novorizontino in de Braziliaanse tweede klasse.

Always worth seeing it again! 📺



Guilherme Madruga's 2023 FIFA Puskas Award-winning goal! 🇧🇷🚴



*Footage courtesy of Campeonato Brasileiro Série B & Brax Sports Assets