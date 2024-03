Prestigetransfer of paniekaankoop? 'Manchester United troeft Real Madrid af en gooit (veel te veel?) geld op tafel om speler binnen te halen'

Manchester United en Real Madrid strijden om de handtekening van Leny Yoro. Het zijn de Engelsen die momenteel over de beste papieren beschikken. Maar is het ook daadwerkelijk een overwinning op de Spaanse concurrent?

Real Madrid volgt Leny Yoro al langer, maar de interesse van De Koninklijke is sinds enkele maanden concreet. Dat is niet onlogisch: de 18-jarige verdediger is dit seizoen helemaal doorgebroken bij Lille OSC.

En dat heeft ook Manchester United gezien. Meer zelfs: Fichajes weet dat de onderhandelingen tussen de Engelsen en Lille al in een vergevorderd stadium zitten. En nog meer: Real Madrid lijkt af te haken.

© photonews

The Red Devils zijn namelijk bereid om zeventig miljoen euro (!) op tafel te gooien voor Yoro. Om eventjes de vergelijking te maken: Transfermarkt schat de marktwaarde van de Franse jeugdinternational op... 25 miljoen euro.

Is dit een prestigetransfer of een paniekaankoop van Manchester United?

Voor Real Madrid zijn die bedragen simpelweg te gortig. Maar of Manchester United de (potentiële) komst van Yoro als een prestigeslag moet zien? Het lijkt vooral op een nieuwe paniektransfer die héél véél geld zal kosten...