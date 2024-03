De details in de strafzaak tegen Eddy Snelders worden steeds straffer: 'Maar liefst twintig slachtoffers zorgen ervoor dat hij deze zware straf riskeert'

Eddy Snelders kwam eind vorig jaar in het oog van de storm terecht na beschuldigingen exhibitionisme en het filmen van naakte mensen in zijn diverse verblijven. Ondertussen weten we nog meer over die slachtoffers.

Aanvankelijk leek Eddy Snelders zich schuldig te hebben gemaakt aan exhibitionisme. Later bleek het echter een pak groter te zijn dan aanvankelijk gedacht. De voormalige Rode Duivel had camera's geïnstalleerd in onder meer zijn eigen huis en in zijn buitenverblijf in de Ardennen. Met die spycams filmde Snelders onwetende slachtoffers in de badkamer en in andere delen van het huis. Onder meer partner Bé De Meyer, haar stiefdochter en een pak vrienden en kennissen - sommige waren op het moment van de feiten minderjarig - werden nietsvermoedend vastgelegd. Het Laatste Nieuws weet dat er inmiddels maar liefst twintig slachtoffers zijn geïdentificeerd. Details worden niet gelekt, maar Snelders zou de beelden niet verspreid hebben. De filmpjes waren louter voor eigen vertier. "Het is goed dat het onderzoek alvast heeft bevestigd dat er geen verspreiding is geweest van de beelden," klinkt het eveneens bij advocate Sanne De Clerck. "Op dat vlak kunnen de slachtoffers alvast gerustgesteld zijn." Welke straf riskeert Eddy Snelders? Snelders heeft er een periode van intense ondervragingen door de speurders opzitten. De voormalige Rode Duivel zat eveneens enkele dagen in de cel, maar is ondertussen op vrije voeten. Bij een veroordeling riskeert hij een gevangenisstraf van vijftien jaar.