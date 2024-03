'Tottenham wil voor de zomer deal hebben rond sterkhouder Union SG'

Union SG is aan een zeer sterk seizoen bezig. De Brusselse club is dit jaar misschien wel de grootste titelfavoriet.

Union SG blijft indruk maken, als geheel, maar ook de spelers individueel. Een aantal sterkhouders worden vanuit het buitenland dan ook nauwlettend in de gaten gehouden.

Zo zou Tottenham nu zijn oog hebben laten vallen op een absolute sterkhouder: Mohamed Amoura. Volgens het Algerijnse Fennec Football, wil de Engelse club meer inspanningen leveren om hem over te nemen.

Tottenham zou afgelopen week ook een scout gestuurd hebben naar het Dudenpark om hem te zien spelen tegen Fenerbahçe. Amoura speelde toen wel niet zijn beste wedstrijd en Union ging met 0-3 onderuit.

Toch zou zijn tegenvallende prestatie de interesse van Tottenham niet in de weg staan. Wat opvallend is, is dat de Spurs liefst nog een deal voor de volgende transferperiode vinden, dat meldt TEAMtalk. De komende weken zouden dus erg spannend kunnen worden.

Amoura is volgens Transfermarkt zo'n 10 miljoen euro waard. In 23 competitieduels kon hij dit seizoen 17 keer scoren en twee assists geven.