📷 Gill Swerts selecteert deze 23 beloften voor interlands tegen Malta en Spanje

Naast de selectie van de Rode Duivels werd ook die van de beloften bekendgemaakt. Gill Swerts selecteerde 23 namen.

Nadat bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie had gekozen was het ook aan beloftencoach Gill Swerts om zijn 23 Jonge Duivels bekend te maken. Zij spelen voor de EK-kwalificatiecampagne op 21 maart tegen Malta. Daarna zijn ze op 26 maart te gast in Spanje voor de volgende match.

“Onze Jonge Duivels staan opnieuw voor een belangrijke interlandperiode. Met 10 op 15 volgen ze, samen met Schotland, op drie punten van koploper Spanje. Op 26 maart gaan de beloften op bezoek bij de leider, maar eerst staat er nog de thuismatch tegen hekkensluiter Malta op het menu”, klinkt het bij de voetbalbond.

“Bondscoach Gill Swerts en co willen opnieuw aanknopen met een thuiszege in deze EK-kwalificatiecampagne. Midden september werd met 1-0 gewonnen van Kazachstan. Tegen Schotland (0-2-nederlaag) en Spanje (1-1-gelijkspel) kon er geen driepunter geboekt worden. Tegen Malta, dat laatste staat met 0 op 15, moet het nog eens prijs zijn.”

Dit zijn de spelers die Swerts selecteerde: