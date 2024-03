Messoudi komt met duidelijke keuze: "Deze twee ploegen uit 1B horen thuis in JPL"

Vrijdag staat in de Challenger Pro League de topper tussen Zulte Waregem en Beerschot op de agenda. Mo Messoudi is alvast duidelijk: beide ploegen horen thuis in de Jupiler Pro League.

Mo Messoudi speelde zowel voor Zulte Waregem als voor Beerschot, maar zijn hart is vooral bij die laatste blijven plakken. “Of ik stiekem voor Beerschot supporter? Zo stiekem is dat niet, hoor. Beerschot is de club van mijn hart. Veel van mijn vrienden hebben er een abonnement”, vertelt hij aan de Gazet van Antwerpen.

Hij hoopt dat Beerschot de wedstrijd tegen Essevee wint. “Uiteraard hoop ik dat Beerschot het haalt. Die club hoort thuis in 1A. Een promotie zou bovendien die aanslepende overnamegesprekken in een stroomversnelling kunnen brengen.”

Moeilijk na vertrek van Francky Dury

Voor Zulte Waregem is het vrijdag echt van moeten. “De club heeft financiële risico's genomen en kan zich geen tweede seizoen op een rij in de Challenger Pro League veroorloven. Laat me wel duidelijk zijn: ook Zulte Waregem hoort wat mij betreft thuis in eerste klasse.”

Sinds Francky Dury er niet meer is blijft de club op zoek naar zichzelf. “Ik hoop dat Beerschot het vrijdag haalt, maar dat Zulte Waregem nadien alle resterende wedstrijden wint en beide clubs samen kunnen promoveren. Dat zou mooi zijn”, besluit Messoudi.