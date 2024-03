'Standard neemt drastische beslissing over match achter gesloten deuren'

Standard werd veroordeeld tot een match achter gesloten deuren. Dat is het gevolg van de rellen in de bekermatch tegen RSC Anderlecht.

Zowel Anderlecht als Standard werden na de wedstrijd in de Croky Cup gesanctioneerd met een wedstrijd achter gesloten deuren.

RSC Anderlecht gaat niet akkoord met die sanctie. Volgens La Dernière Heure gaan de Rouches niet in beroep. Het gevolg is dan ook dat in de play-offs de eerste thuiswedstrijd zonder publiek afgewerkt zal worden.

Voor RSC Anderlecht staat er uiteraard meer op het spel. Een wedstrijd in de play-offs zonder publiek zou volgens Het Laatste Nieuws de club om en bij de 850.000 euro aan gemiste inkomsten opleveren.

In de Europe Play-offs is er veel minder te rapen. In die context stelde Anderlecht ook voor om de straf naar volgend seizoen door te schuiven, in plaats van tijdens de play-offs.

Het is nog wachten op de officiële bevestiging van Standard om de opgelegde sanctie te aanvaarden. Voorlopig is het enkel de Waalse krant die het nieuws naar buiten brengt.

De club heeft wel nog een voorwaardelijke sanctie van drie matchen achter zijn naam staan. Die wordt effectief als er binnen het jaar nog iets gebeurt met de supporters van de Rouches.