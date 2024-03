Anderlecht onderneemt actie omdat straf volgens hen niet proportioneel is: verlies kan enorm oplopen

Anderlecht gaat niet akkoord met de straf om één match achter gesloten deuren te spelen. Ze kregen die omwille van de rellen tijdens de bekermatch tegen Standard, waar het spel even stilgelegd moest worden.

Standard kreeg enezelfde straf, maar voor hen zijn de gevolgen heel wat minder. Zij spelen de Europe Play-offs en dat brengt financieel als sportief veel minder op.

Anderlecht gaat echter de titelstrijd aan met Union en dreigt dus zowel sportief als financieel zwaar verlies te lijden. Een wedstrijd achter gesloten deuren kost paars-wit zo'n 850.000 euro netto, weet HLN.

Anderlecht is vooral niet akkoord met de timing, gezien het gaat om een match in de play-offs, waar de belangen veel groter zijn. Er is ook nog een voorwaardelijke straf van drie matchen met gesloten sfeervakken aan gekoppeld en dat kan op nog minder begrip rekenen.

Uitstel?

Vooral omdat het bondsparket dat niet eiste. Anderlecht hoopt dat de straf - als die gehandhaaft blijft - kan uitgesteld worden naar begin volgend seizoen. De uitspraak van het beroep kan ook duren tot half april, als de play-offs al volop aan de gang zijn.

Anderlecht voelt ook dat het gestraft wordt omwille van de acties van de Standard-fans. Hun voorwaardelijke straf werd effectief omdat de supporters van de bezoekers met stoeltjes begonnen smijten en vuurpijlen gooiden.