Faillissement of niet? Plots ferme ommekeer in financiële malaise bij Eendracht Aalst

Eendracht Aalst zit al maanden in moeilijk vaarwater. Even werd er zelfs gevreesd voor het faillissement van de club.

De rechtbank stelde twee bewindvoerders aan om te kijken of de enige oplossing bij Eendracht Aalst het faillissement was. “Een verlenging van ons mandaat wordt niet meteen noodzakelijk bevonden. De aangetroffen situatie, die ernstig was, kon in de afgelopen 2,5 weken worden omgebogen”, zegt bewindvoerder Benny Goossens aan Het Nieuwsblad.

De club speelde voor drie weken alle controle over de administratie kwijt aan de bewindvoerders. Zij moesten alle schulden in kaart brengen. Een deel was uit het verleden ook, maar het gebrek aan beschikbare fondsen was het grote probleem. Ook de opvolging van de administratie was een probleem. Uiteindelijk kwam er een oplossing uit de bus. Tijdens de bewindvoering werd een kapitaalsverhoging van 450.000 euro ingebracht, waardoor alle opeisbare schulden voldaan werden.

Licentie voor Eendracht Aalst komt in orde

“Tot herstel van de aangetroffen precaire situatie werd het huidige bestuur bereid gevonden om op organisatorisch en op administratief vlak stevig bij te sturen. Vanuit ons mandaat zijn daartoe duidelijke richtlijnen gegeven, ook voor de toekomst.”

Het bestuur van de club hoopt nu dat de steun van de lokale gemeenschap er komt om de ambities van de club verder uit te voeren. “Alle financiële attesten werden ondertussen bekomen voor de lopende licentieaanvragen voor het komende voetbalseizoen. Het bestaande gevaar op een financiële ondergang van deze traditieclub is hierdoor geweken”, aldus de bewindvoerders nog.