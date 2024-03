Manchester City-coach Pep Guardiola richt zich tot Domenico Tedesco en komt met info over Kevin De Bruyne

Domenico Tedesco maakte donderdag zijn selectie voor de komende interlands bekend. Er was zeker één grote afwezige.

Toen Domenico Tedesco om donderdag zijn selectie voor de komende interlands bekendmaakte, bleef het wachten op één naam die uiteindelijk niet kwam. Die van Kevin De Bruyne.

De middenvelder werd niet opgenomen in de selectie van de bondscoach omdat hij met een kleine blessure zou kampen. Hij zou met een lichte liesblessure zitten.

Tedesco zal dan geen beroep kunnen doen op zijn middenvelder tijdens de interlands tegen Ierland (23 maart) en Engeland (26 maart). Toch kwam het wel als een verrassing dat hij er niet bij zal zijn.

Manchester City-coach Pep Guardiola lichtte kort toe dat hij contact had met de bondscoach. Hij bedankt de nationale ploeg om KDB te laten rusten.

"Hij had op Anfield al wat last. Daarom heb ik met de Belgische nationale ploeg gesproken en zijn we eruit gekomen dat het beter is dat hij even een rustperiode inlast, met de bedoeling hem weer topfit te hebben voor de laatste periode van het seizoen. Ik wil België dan ook bedanken", vertelde Guardiola volgens HLN.