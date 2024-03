🎥 Dries Mertens pakt uit met heerlijk doelpunt in doldwaze wedstrijd

Dries Mertens heeft voor Galatasaray kunnen scoren tegen Kasimpasa. Zijn club won uiteindelijk op het nippertje.

Dries Mertens is duidelijk nog steeds op goed niveau. Op 36-jarige leeftijd heeft de Rode Duivel nog niets van zijn magie verloren.

Mertens, die zich buiten het strafschopgebied bevond, schilderde de bal heerlijk in doel, met de glimlach van iemand die precies weet wat hij doet.

De Leuvenaar deed vervolgens het eigen doelpunt van Mauro Icardi vergeten door een assist te geven aan zijn aanvalsmaatje. Zo kwam Galatasaray 1-2 voorkomen kort na de rust.

Galatasaray wint op het nippertje

De wedstrijd ging plots echter de andere kant op nadat Nuno Da Costa scoorde. De voormalige Kaapverdische aanvaller van Mouscron maakte een doelpunt en gaf een assist om de thuisploeg op voorsprong te zetten (3-2).

Icardi die eerst de antiheld was, bevestigde zijn rol door een strafschop te missen in de slotfase. Om vervolgens twee minuten later de 3-3 te scoren. In blessuretijd zorgde Carlos Vinicius voor de comeback door er 3-4 van te maken.

Dankzij deze nipte overwinning neemt Galatasray voorlopig een voorsprong van vijf punten op Fenerbahce.