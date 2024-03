🎥 Onwaarschijnlijke comeback: Hugo Cuypers scoort heel belangrijk doelpunt in wedstrijd die hij nooit meer zal vergeten

Hugo Cuypers heeft zijn allereerste doelpunt gescoord voor Chicago Fire. Dat in een wedstrijd die hij zich zijn hele leven lang zal herinneren.

Toen Chicago Fire na 12 minuten met 0-2 achter stond en vervolgens 1-3 met nog tien minuten te gaan, gaf niemand nog een cent voor de kansen van de thuisploeg. Maar het team van Xherdan Shaqiri en Hugo Cuypers produceerden een prachtige comeback.

De hoop keerde terug toen ze een strafschop konden omzetten om terug te komen tot 2-3 terwijl Montreal met tien man stond.

En dan was het Hugo Cuypers-time. De ex-speler van KAA Gent kreeg de bal plots voor zijn voeten na een corner en twijfelde niet. Hij hing de bordjes weer gelijk.

MAIS C'EST DINGUE, LA @MLS EST DINGUE !!



ET VOILÀ LE BUT ULTRA-LIBÉRATEUR ET INESPÉRÉ POUR @ChicagoFire par... HUGO CUYPERS πŸ‡§πŸ‡ͺ QUI OUVRE SON COMPTEUR !!!

Een doelpunt dat des te belangrijker was, want vier minuten later kon zijn ploeg de drie punten allemaal thuishouden. Acost lijkt een lange bal te willen geven, maar de doelman van Montreal verkijkt zich helemaal waardoor de bal in eigen doel wordt gewerkt.