Felice Mazzu reageert op zijn ontslag bij Charleroi

Het nieuws van de dag in het Belgisch voetbal: Felice Mazzu werd ontslagen bij Sporting Charleroi. Op de website van de club heeft hij kort gereageerd.

Het gaat niet goed bij Sporting Charleroi. De club heeft de afgelopen weken niet goed gepresteerd. Na de 5-0 nederlaag tegen KAA Gent werd het duidelijk dat de club in de Relegation Play-offs zal spelen.

De club besefte dat er dringend iets moest veranderen en besloot om coach Felice Mazzu te ontslaan.

Het vertrek van Mazzù kadert in een "gedurfde strategie", een "strategisch proces" dat door de club is opgezet om zichzelf te redden. David Helmer, een nieuwe investeerder van de club, heeft gereageerd. "We moeten ons focussen en de komende zes wedstrijden winnen."

"Daarna moeten we herstructureren om een goed pad te creëren naar wat er van een professionele club wordt verwacht. Er is serieus nieuw werk te verrichten. Het begint nu."

Mazzù, die de afgelopen dagen met de club heeft in gesprek is gegaan, legt uit dat hij heeft meegewerkt aan deze beslissing. "Mijn medewerking aan deze beslissing is een gebaar van respect naar de huidige behoeften van Sporting."

"Ik wens het beste toe aan het team en de club van mijn geboortestad voor de komende weken en jaren. Ik dank de supporters voor hun steun, ondanks de moeilijkheden van dit seizoen", besluit Mazzu.