Nog een verrassing van formaat in de maak? 'Drie grote Belgische clubs hebben interesse in OH Leuven-coach Oscar Garcia'



Foto: © photonews

Oscar Garcia is erin geslaagd om OH Leuven dit seizoen in de Jupiler Pro League te houden. Nu gaat zijn naam rond bij andere clubs. Oscar Garcia kreeg een zware taak toen hij in november werd aangesteld als trainer van Oud-Heverlee Leuven: de club in de Jupiler Pro League houden. Dat ging zeker niet zonder slag of stoot, maar afgelopen weekend kon de club zich dan toch verzekeren van nog een jaar 1A. OHL verraste KV Mechelen. Dankzij een doelpunt in blessuretijd van Nachon Nsingi kon OH Leuven met 1-0 winnen van Malinwa. Charleroi werd naar de Relegation Play-offs gestuurd. Antwerp, Club Brugge en KAA Gent geïnteresseerd in Oscar Garcia Maar nu lijkt het erop dat Oscar Garcia bij een grotere Belgische club aan de slag kan gaan binnenkort. Volgens Foot Mercato staat de Spanjaard namelijk op het lijstje van Antwerp, Club Brugge en KAA Gent. Club Brugge zit sinds kort zonder coach nadat Ronny Deila ontslagen werd. Bij KAA Gent ziet het ernaar uit dat Hein Vanhaezebrouck er volgend seizoen geen trainer meer is en bij Antwerp is de toekomst van Mark Van Bommel ook nog niet helemaal zeker. Exclu FM : Óscar García attise les convoitises en Belgique ??



▪️le Royal Antwerp, Bruges (qui vient de limoger son coach, Ronny Deila) et le KAA Gent sont intéressés



▪️sous contrat avec l'OH Leuven jusqu'en juin 2026, l'ex-entraîneur du Stade de Reims est parvenu à sauver… pic.twitter.com/UfMoPMHnXh — Josué Cassé (@CasseJosue) March 20, 2024



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur