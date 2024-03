Ontslagen om loon te besparen? RWDM komt met duidelijke reactie

Gisteren toch alweer een typisch Belgisch verhaal. RWDM ontsloeg Moussa Sissako omdat die revalideerde in het shirt van zijn broer, die bij KV Kortrijk speelt. En dat is nu eenmaal een concurrent in de play-downs.

Sissako zou dit seizoen toch niet meer in actie komen, want hij had een zware knieblessure opgelopen. Daarmee staat hij vele maanden aan de kant.

RWDM had dan wel een aankoopoptie bedongen, maar zou die niet meer lichten. Hij moest dus terug naar Sotsji, van wie hij gehuurd werd.

“Dit kunnen wij in de huidige omstandigheden niet accepteren”, zegt Maxime Vossen, COO van RWDM, bij Sudinfo. “Ook al is dit het shirt van zijn broer, Kortrijk is een rechtstreekse rivaal. Moussa is geen slecht mens, maar deze houding kan niet.”

In de entourage van Sissako klonk echter een ander verhaal. “Dit is flink overdreven”, zegt Souleymane Sissako, broer en makelaar van Moussa, bij HLN. “Dit houdt echt geen steek.”

Zij denken dat RWDM op deze manier nog vier maanden loon wil besparen. Aangezien hij toch niet meer zou spelen, konden ze hem op deze manier dumpen. Iets wat bij RWDM in alle toonaarden ontkend werd.

“Neen, dit heeft helemaal niets met zijn blessure of met geld te maken. Er zijn regels, sponsors, een imago. Dat moet gerespecteerd worden. Had hij fit geweest, hadden we identiek dezelfde beslissing genomen", aldus Vossen.