Johan Boskamp spreekt klare taal richting bestuur van Westerlo na ontslag van Rik De Mil

Rik De Mil werd deze week ontslagen bij Westerlo. Dat gebeurde na de salonremise tegen KRC Genk.

De slotminuten van het duel tussen Westerlo en KRC Genk werden ontsierd door zes minuten dat er door beide ploegen niet meer gevoetbald werd. Er kwam heel veel kritiek en uiteindelijk werd Rik De Mil ontslagen door de Kemphanen.

Johan Boskamp gelooft niet dat beide trainers het op een akkoordje gegooid hebben, maar dat de situatie zo op het veld gegroeid was. Iedereen was blij met dat puntje, maar dit had nooit mogen gebeuren.

Westerlo had ook Madsen moeten ontslaan

“Nee joh, dat doe je niet. Uit respect voor het voetbal”, zegt Boskamp aan Het Belang van Limburg. Al heeft hij ook moeite met het ontslag van Rik De Mil. “Die Turkse bazen van Westerlo hebben zich gewoon willen indekken tegen mogelijke sancties.”

Volgens Boskamp hadden ze meer moeten doen. “Als ze echt consequent willen zijn, dan gooien ze die Madsen ook buiten. De Mil is het slachtoffer geworden van het gedrag van zijn spelers. Als ik er trainer was geweest, dan mochten die twee spelers gelijk opzouten. Madsen én Kayembe.”

Volgens de analist moet het voor De Mil een hele opluchting zijn dat hij snel weer aan de slag kan bij Charleroi. Die vijf minuten hadden zijn reputatie en de kans op een nieuwe job stevig kunnen hypothekeren, maar zover kwam het dus niet.