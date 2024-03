Rode Duivel werd totaal verrast door bondscoach Domenico Tedesco voor wedstrijd tegen Ierland

De Rode Duivels hebben zaterdagavond 0-0 gelijkgespeeld tegen Ierland. Veel gebeurde er niet tijdens de wedstrijd, al zagen we wel een opvallend moment kort voor het einde.

Zo mocht Kaminski een minuut of acht voor het einde invallen voor Matz Sels. Sels onthulde achteraf dat dit voor de wedstrijd was afgesproken.

"Voor de wedstrijd heeft de keeperstrainer mij apart genomen om te vragen of ik het zag zitten dat Thomas (Kaminski n.v.d.r.) zou invallen", vertelde hij aan ons.

"Ik vond dat hij dat absoluut moest doen. Ik ben er zo ook lange tijd bij geweest, veel selecties gehad maar nooit gespeeld. Het was dus vooraf afgesproken, maar natuurlijk moesten we wel zien hoe de wedstrijd verliep."

Eerste cap voor Thomas Kaminski bij de Rode Duivels

Kamisnki haalde zo zijn eerste cap bij de Rode Duivels. "Ik ben heel blij voor Thomas, dat hij is kunnen invallen", gaat Sels verder.

Hij had overigens wel wat te zeggen over die beslissing. "Ja, als ik dat niet zag zitten dan hadden ze het niet gedaan. Maar doelmannen onder elkaar... Je kunt wel spreken over concurrentie en het is de bedoeling dat je dat laat zien op het veld."

"Maar naast het veld hangt er een goede sfeer, wij zijn kameraden. Ook als je niet speelt, gun je iemand anders altijd het beste."

Een verrassing van de coach

Ook Tedesco vertelde het verhaal van zijn kant.Hij onthulde dat het een verrassing was voor Kaminski. "Het was de wens van de keeperstrainer om Kaminski een kans te geven."

"We hebben met Matz gesproken, maar voor Kaminski was het een verrassing. Het is ook leuk om hem zo die eerste cap voor het EK te geven."