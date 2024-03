Analist weet wat de grootste reden was voor flauwe match Duivels: "Neem nu Vermeeren..."

Naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Ierland kijken, bleek gisteren een heel opgave. Een uitdaging om niet in slaap te vallen. Domenico Tedesco probeerde heel veel dingen uit, maar dat kwam het spel zeker niet ten goede.

Dat zag ook analist Wim De Coninck, die sprak over de "de slechtste teamprestatie sinds lang". Ook hij vond dat Tedesco te veel experimenteerde.

"Hij stelde jongens op die bij hun club moeten vechten om minuten in de hoop om ze vertrouwen te geven", zegt De Coninck bij Sporza.

"Alleen heeft dat nu het omgekeerde effect. Arthur Vermeeren, Aster Vranckx, Olivier Deman: je zag aan die jongens dat ze met veel vraagtekens het veld op kwamen. Dat ze nog eens een kans kregen van de bondscoach leek hen eerder te verlammen dan te motiveren."

Het middenveld draaide vierkant met drie van nature controlerende middenvelders. "Neem bijvoorbeeld Vermeeren. Tegen Barcelona speelde hij met Antwerp een ongelofelijke match. Daar zie ik nu niéts meer van terug. Hij doet me zelfs een beetje denken aan Charles De Ketelaere in zijn eerste jaar bij Milan."

"Uiteindelijk was deze basisplaats voor zulke gasten ook geen cadeau. Oké als je een stuk of 2 jongens inpast in een ploeg met titularissen, maar nu waren er te veel zoekende spelers zonder ritme. Dan is het lastig om te laten zien wat je kunt. Zeker tegen een ploeg die speelt met het mes tussen de tanden."