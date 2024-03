Degryse duidt schuldige aan voor teleurstellende individuele prestaties bij Duivels

De Rode Duivels hebben in Ierland niet veel laten zien. En daar is volgens Marc Degryse een duidelijke schuldige voor.

Collectief was het een nulwedstrijd van de Rode Duivels, maar ook de individuele prestaties van de spelers stelden niks voor. En daar mag een schuldige voor aangeduid worden, zo vindt analist Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

“Ik vind dat ook de verantwoordelijkheid van Tedesco. Hij moet een collectief opstellen dat in staat is om de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Dát was een zware tegenvaller tegen de Ieren”, klinkt het meteen heel erg duidelijk.

Te veel afwezigen bij Rode Duivels

Voor Degryse kan het niet dat de Rode Duivels niet op volle sterkte speelden door mannen als Jan Vertonghen, Arthur Theate, Orel Mangala en Amadou Onana rust te geven of te laten invallen omwille van kwaaltjes.

Met Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku er ook niet bij, toch twee uithangborden van de nationale ploeg, was het enorm veel zoeken, zo lieten enkele spelers achteraf ook duidelijk horen in hun analyse van de wedstrijd.

“Goh ja, we weten dat we zowel Kevin als Romelu absoluut nodig hebben”, zegt Degryse. “Maar we bereiden ons toch best al voor. Ze gaan niet eeuwig blijven spelen bij de Duivels. Lukaku zal er dinsdag wel staan op Wembley.”

Toch had Degryse ook meer verwacht van Openda en Batshuayi. Zij lieten niet zien dat ze in de aanval tot nut zijn als Lukaku er niet bij is.