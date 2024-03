Goed nieuws voor Rode Duivels met oog op topwedstrijd tegen Engeland

Engeland heeft zaterdagavond met 0-1 verloren van Brazilië. Ook vanuit de ziekenboeg komt er weinig positief nieuws voor de Engelsen.

Engeland zit in een zware interlandbreak. Na de verloren wedstrijd tegen Brazilië, volgt nu ook het oefenduel tegen de Rode Duivels.

Maar net zoals België zal Engeland het moeten stellen zonder een aantal sterkhouders. Na 20 minuten spelen moest Kyle Walker het veld geblesseerd verlaten.

"We weten de ernst niet. Hij heeft nog niet veel blessures gehad, dus hij weet zelf niet zeker of het enkel maar een lastig gevoel is. Ik vermoed dat als hij het voelt, het iets meer is dan dat, maar we zullen de komende 24 tot 36 uur meer weten", zei Southgate op een persconferentie, volgens Simon Peach.

Welk Engeland tegen onze Rode Duivels?

Walker is dus zeer twijfelachtig voor de wedstrijd tegen de Belgen. Over wie meer duidelijk is, is Harry Kane. De spits heeft afgehaakt voor het duel tegen de Rode Duivels. Hij was er zaterdag ook al niet bij. De bondscoach bevestigde dat hij terug naar Engeland is gevlogen.

De wedstrijd van de Belgen tegen Ierland stelde niet echt gerust, maar bij Engeland zullen ze er ook niet heel veel vertrouwen in hebben.