Het omgekeerde van de Rode Duivels: toptalent toont hoe Engeland te kloppen, herboren Duitsland viert in Frankrijk

Terwijl de Rode Duivels ons op een saaie vertoning trakteerden, hebben sommige andere landen wél uitgepakt met een stevig statement. Er waren vooral twee topaffiches om naar uit te kijken: Engeland-Brazilië en Frankrijk-Duitsland.

Engeland - Brazilië 0-1

De Engelsen hadden iets meer balbezit en lieten evenveel doelpogingen noteren dan de Brazilianen. Alleen mikten die iets vaker tussen de palen. Dat deed Endrick Felipe al helemaal: het 17-jarige toptalent van Palmeiras bekroonde zijn invalbeurt met een treffer tien minuten voor affluiten. Die besliste de partij in het voordeel van de Seleçao.

Frankrijk - Duitsland 0-2

Hebben ze in Lyon de heropstanding van de Mannschaft gezien? Misschien wel, want de Duitsers waren in het begin gewoon baas en scoorden al in de openingsminuut. Kroos deelde bij zijn terugkeer naar het nationale elftal meteen een assist uit, al is het vooral de heerlijke knal van Wirtz die wereldwijd over de tongen zal gaan.

Met mondjesmaat kwam Frankrijk wel beter in de wedstrijd. Het voerde de druk op, maar Mbappé stuitte op Ter Stegen en kort na de pauze maakte Havertz van kortbij de 0-2. De boeken konden meteen toe voor Les Bleus, die in september ook al in Duitsland verloren hadden.