Kan Divock Origi nog een mooie transfer versieren? 'Clubs uit MLS en Bundesliga bieden oplossing'

Forest staat momenteel 18e in het klassement me 21 punten, net voor het Burnley van Vincent Kompany dat 17 punten telt.

Dat Nottingham Forest het niet geweldig doet in de Premier League is ook slecht nieuws voor enkele Belgen. Matz Sels en Divock Origi moeten nu mee strijden voor het behoud.

Maar Dovick Origi kent nog net iets meer pech. Hij mag bij de Engelse club niet al te veel spelen en kon dit seizoen zelfs nog geen enkele keer scoren.

Volgens transferexpert Ekrem Konur zou er wel een oplossing kunnen komen voor Origi. Hij meldt dat er drie clubs zijn uit de Bundesliga en de MLS die interesse tonen in de Belgische spits.

Zo zou de 28-jarige Origi nog een mooie stap in zijn carrière kunnen zetten, al krijgt hij de laatste weken wel al wat meer minuten bij Forest.

💣❗🇧🇪 #SempreMilan ⚫🔴❗

3 Clubs from the MLS and Bundesliga league are interested in 28-year-old Belgian striker Divock Origi, who is on loan at Nottingham Forest. pic.twitter.com/OL4XHlZL4J