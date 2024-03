📷 Ex-coach Club Brugge en Westerlo krijgt meteen 'worst met humor' bij eerste training Charleroi

Rik De Mil heeft de ontslagen Felice Mazzù vervangen bij Sporting Charleroi. De missie is duidelijk: Charleroi behouden van de degradatie door de play-downs te winnen. De nieuwe oefenmeester werd verwelkomd met de nodige humor door de supporters.

Op maandag was er de eerste trainingsessie onder Rik De Mil bij Sporting Charleroi. Een gelegenheid om de spelers en de staf wat te leren kennen. En ook om meteen kennis te maken met een aantal supporters, die naar het oefenveld waren afgezakt.

Een paar weken geleden hadden ze nog indruk gemaakt met een spandoek en een ludieke actie om hun frustratie te uiten richting de spelers. Toen waren ze met hooi naar het trainingscentrum gekomen en hadden ze de spelers voor geiten verweten: "Smakelijk eten, geiten", klonk het toen.

Rik De Mil met humor verwelkomd in Charleroi door de Ultra's

En nu hebben ze in het verlengde van die actie dus ook meteen een leuke verwelkoming gedaan door de voormalige coach van Westerlo en Club Brugge een Bâton de Berger aan te bieden van het bekende worstenmerk Justin Bridou.

© Facebook Storm Ultras

Voor de volledigheid: een Bâton de Berger is letterlijk vertaald een ... herdersstaf. "De nieuwe herder is aangekomen, maar hij had een staf nodig om onze geiten op het juiste pad te leiden. Deze onrechtvaardigheid is nu rechtgezet."

Volgens hen zou Rik De Mil deze actie "met humor" hebben weten te appreciëren. De volledig post op de facebookpagina van de Storm Ultra's kan u hieronder lezen. De spelers, de fans, de staf (pun intended): iedereen lijkt klaar om te vechten tegen degradatie.