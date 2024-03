Frank Boeckx (ex-Anderlecht) is duidelijk over wie de titel zal pakken dit seizoen

Dit weekend beginnen de Champions' Play-off. Frank Boeckx heeft alvast een voorbeschouwing gegeven op de zaak. En hij gelooft er volop in dat het deze keer wél goed kan komen voor Union. Drie jaar op rij naast een prijs pakken, dat wil toch niemand?

Frank Boeckx heeft heel wat ervaring opgedaan in de Jupiler Pro League en dus ook in de play-offs. Hij beschouwt dan ook graag voor bij PlaySports over wat hij denkt te mogen verwachten van de Champions' Play-off dit seizoen.

Union SG begint er aan als grote favoriet en heeft 3,5 punten voorsprong op RSC Anderlecht, die er door de halvering van de punten een half puntje bij hebben gekregen. Bij een gelijke stand is het dus echter wel Union die de titel zal pakken.

Grijpt Union opnieuw naast de titel? "Het kan misschien." ✅⛔️ pic.twitter.com/cynKviYsau — Play Sports (@playsports) March 25, 2024

"De start van de play-offs zal heel belangrijk zijn voor Union SG", aldus Boeckx in zijn analyse. "Als ze het begin goed doorkomen, dan zal het vertrouwen er opnieuw zijn. Er was sprake van een dipje, maar op Antwerp zag je dat niet meer."

Nog twee kansen om een prijs te pakken voor Union SG

"Ze komen daar tijdens een moeilijke verplaatsing met tien man 0-1 voor. Er zal wel iets kunnen gebeuren voor Union zal beginnen twijfelen", beseft Boeckx.

En dus is het voor hem duidelijk: dit Union geeft dit seizoen de titel niet meer prijs. "En ze hebben ook nog de Beker van België, dus ze hebben nog twee kansen om een prijs te pakken."