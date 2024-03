René Vandereycken doet straffe uitspraak over Domenico Tedesco

De wedstrijd van de Rode Duivels in Ierland was niet veel soeps. Analist René Vandereycken zag een duidelijk probleem met de flankspelers.

Het was een wel heel slappe interland die de Rode Duivels op de grasmat legden in Ierland. Ook René Vandereycken bleef stevig op zijn honger zitten.

“Vooral in de eerste helft hebben we te weinig dreiging vanop de flanken gezien, terwijl daar de sleutel lag”, analyseert hij in Het Nieuwsblad. “België speelde met een experimenteel elftal en dan is het moeilijk om tot een goeie balcirculatie te komen.”

En voor Vandereycken was er ook nog een ander probleem. Het zorgt er zelfs voor dat de analist een heel straffe uitspraak doet over bondscoach Domenico Tedesco.

“We hadden, op de centrale verdedigers na, ook geen goeie koppers aan de aftrap staan. Was dit een interland met inzet geweest, dan zou ik zelfs zeggen dat Tedesco in gebreke bleef door daar geen rekening mee te houden.”

De manier waarop de flankspelers de bal kregen was niet goed. “Het gevaar moest komen van individuele acties van de flankspelers, maar die werden te vaak aangespeeld met het gezicht naar eigen doel. Op het einde van de eerste helft zag je wat beterschap bij Bakayoko en in de tweede helft was er algemeen beterschap. Maar toch was het te weinig.”

De afwezigheid van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne toonden andermaal dat zij enorm nodig zijn om een goed resultaat bij elkaar te spelen.